Yunanistan’a iyi haber



Moody's cuma günü aldığı kararla, Yunanistan'ın kredi notunu Caa1'den Caa3'e yükseltti, not görünümünü ise durağan olarak belirledi. Şirket, karara gerekçe olarak bütçe disiplinindeki ilerlemeleri gösterdi. Moody's Yunan ekonomisinin durumunun geçen yıldan bu yana belirgin bir biçimde iyileştiğine dikkat çekti.

Yunan ekonomisine ilişkin son göstergeler, iyimserliğe neden olmuştu. Ülke ekonomisi 2008 yılından bu yana ilk kez 2014 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,38'lik hafif bir büyüme kaydetti. Ancak olumlu gelişmeler hane halkına henüz yanısmadı. İşsizlik oranının hala yüzde 27 seviyesinde seyrettiği ülkede hükümet diğer Avrupa ülkelerinden destek umuyor.

Sonbahar aylarında Euro Bölgesi ülkeleri, bütçe açığının nasıl kapatılabileceği ve ülkeye nasıl yardım edilebileceği konusunda yeniden görüşmelerde bulunacak. Borç vadelerinin uzatılması ve faizlerin düşürülmesi üzerinde durulan önlemler dahilinde. Yunan hükümeti ekonomi üzerindeki baskıyı düşürmek için faiz yükünü azaltma ve borçların konsolidasyonu gibi yöntemlere başvurmuştu. Yunan ekonomisine özellikle turizmdeki canlanmanın nefes aldırdığına dikkat çekiliyor.