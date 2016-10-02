Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 sığınmacı Ege Denizi'nde yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesiden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 40 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 40 sığınmacı yakaladı.

Çeşme açıklarındaki Ateş Adası mevkisinde bir grup sığınmacının lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Düzensiz göçe müdahale ederek, lastik botu durduran ekipler, kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Suriyeli sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.

Çeşme Limanı'nda ilk yardım müdahalesinin ardından su ve yiyecek verilen sığınmacıların, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra da İzmir Göç İdaresine gönderilecekleri bildirildi.