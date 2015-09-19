Avrupa kapısında bekleyen bebekler asfaltta emekliyor!

Edirne'de Avrupa'ya geçmek için sınıra doğru yola çıktıktan sonra durdurulan sığınmacıların çaresiz bekleyişleri sürüyor. Sığınmacı ailelerden bazılarının bebekleri, otoyolda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerinin önünde emekledi. Bu fotoğraf da 'asrın göçü' olarak nitelenen Suriyeli sığınmacıların yürüyüşünde akıllara kazınan bir kare oldu. Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak için bindikleri botun devrilmesi sonucu cansız bedeni sahile vuran Aylan Kurdi'ın fotoğrafı da mültecilerin dramını tüm dünyaya bir kare ile göstermişti.

Avrupa ülkelerine gitme umuduyla 5 gün önce yürüyerek Edirne’ye gelen yaklaşık bin 500 Suriyeli sığınmacıdan bin kadarı, dün gece TEM’deki yürüyüşlerinin ardından otobüslerle Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’na getirilerek çadır kurdu. Otobüslerin İstanbul’a gideceğinden endişe eden yaklaşık 500 kişilik grup ise Yunanistan sınırına gitmek istediklerini ifade ederek geceyi polis ve jandarma ablukasındaki TEM otobanında asfalt üzerinde geçirdi.

DHA'nın haberine göre, geçen Pazar gecesi bir grup Suriyeli otobüslerle, bir grup ise Havsa İlçesi üzerinden yürüyerek Edirne’ye geldi. Yunanistan sınırına gitmek isteyen Suriyeliler, polis ve jandarma ekiplerince durdurulunca otogar, TEM otobanı Edirne gişeleri yakınında ve kent merkezindeki bir parkta 4 gün boyunca adeta kamp kurdu. Dün gişeler ve otogardaki Suriyeliler Yunanistan’a gitmek için yeniden yürüyüşe geçti. Saat 16.00 sıralarında TEM otobanında birleşen 2 grup yaklaşık 1500 kişiye ulaştı.

TEM Edirne gişelerini jandarmanın yoldan çekilmesiyle geçen Suriyeli sığınmacılar, şehir merkezi girişine 2 kilometre kala jandarma ve polis ekiplerinin engeliyle karşılaştı. Defalarca engeli aşmak için güvenlik güçlerine saldıran Suriyelilerden bin kadarı Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ikna çabaları sonucu geceyi geçirmek için Sarayiçi Er Meydanı’na gitmeyi kabul etti. Edirne Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüslerle Sarayiçi mevkiine getirilen Suriyeliler ‘bizi buraya kilitlerler’ endişesiyle güreşlerin yapıldığı stadyuma değil, çevresindeki yeşillik alanlara çadırlar kurdu.

Tem'de uyudular

Otobüslerin İstanbul’a gideceği endişesi taşıyan yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grubu ise TEM'den ayrılmadı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen, kendilerini İstanbul’a geri götüreceklerini düşünen aralarında, bebek, çocuk ve kadınlarında bulunduğu Suriyeliler, geceyi TEM otobanına serdikleri battaniyeler üzerinde uyuyarak geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte TEM otobanı Edirne girişine yakın alanda bekleyişini sürdüren Suriyeliler, hâlâ Yunanistan’ın sınır kapılarını açacağı umudunu taşıyor.

Kahvaltı kuyruğu

Sarayiçi Er Meydanı’nda kalanlar ise sabah Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve yardım derneklerinin dağıttı kahvaltıyı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Güreşlerin yapıldığı stadyumun tuvalet ve banyosunu kullanan Suriyeliler, Yunanistan’a gitmek istediklerini söyledi. Geceyi kurdukları çadırlarda geçiren sığınmacıların her türlü ihtiyacı derneklerin yanı sıra Edirne Valiliği ve Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.