'Yunanistan'a ekonomik yardım gündeme gelmedi'

T24 - Başbakan Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Papandreu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyaretin detaylarının konuşulduğu, ekonomik yardım önerisi ve benzeri konuların kesinlikle gündeme gelmediği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Başbakan erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili olarak "tarihi" ifadesini kullanırken, ziyaretin 14-15 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. Davutoğlu gerçekleştirilecek ziyarete 10 bakanın katılacağını belirtirken, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Druças'ta iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı, Ekim 2009'da gerçekleştirilen erken seçimleri kazanmasının ardından ilk fiili ziyaretini İstanbul'a yapmıştı. Bu arada Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ermenistan'ın "protokolleri onay sürecini askıya" almasıyla ilgili olarak da "Umarız süreç kaldığı yerden devam eder" dedi.





Başbakanlık Basın Merkezi'den yapılan açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:





''Bugün, bazı basın-yayın organlarında Yunanistan gazetelerinden alıntıyla, Başbakan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Papandreu arasında yapılan telefon görüşmesi hakkında haberler yer almıştır.





Haberlerde, Başbakanımızın Yunanistan Başbakanı Sayın Papandreu'ya 'ekonomik yardım' önerisinde bulunduğu iddia edilmiştir. Sayın Başbakanımızın 16 Nisan 2010 tarihinde Sayın Papandreu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina'ya yapılacak ziyaretin detayları konuşulmuş, iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede, ekonomik yardım önerisi ve benzeri konular kesinlikle gündeme gelmemiştir. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.''







'Erdoğan'ın ziyareti tarihi öneme sahip'







Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın 14-15 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapmayı planladığı ziyaretin, iki ülke ilişkileri açısından "tarihi" öneme sahip olduğunu söyledi.





Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitri Druças ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bugünkü görüşmede Druças'ın daha önce Ankara'ya yaptığı ziyarette ele alınan konuları gözden geçirme imkanı bulduklarını belirtti.





Ankara'da yaptıkları görüşmede, Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyarette Türkiye ile Yunanistan arasında yüksek düzeyli stratejik Bakanlar Kurulu toplanmasına karar verildiğini hatırlatan Davutoğlu, "Dün (22 Nisan 2010) bu ziyaretin tarihini kararlaştırdık. Ziyaret, 14-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak" dedi.







'Ziyaret, yeni bir dönemin başlangıcı olacak'







Ziyarete Başbakan Erdoğan ile birlikte aralarında Dışişleri, Ekonomi, Maliye, Dış ticaret, Enerji, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanları'nın da bulunduğu 10 bakanın katılacağını belirten Davutoğlu, "Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı olacak. Bu ziyaret Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından tarihi bir ziyaret ve ilişkilerimizde yeni bir dönemin başlangıcı olacak" diye konuştu.





Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Druças ise, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile daha önce her uluslararası toplantıda bir araya gelme kararı aldıklarını anımsatarak, bu toplantıda Başbakan Erdoğan'ın Atina ziyaretinin tarihini kararlaştırdıklarını söyledi.





İki ülke arasında yapılacak ortak bakanlar kurulu toplantısına atıfta bulunan Druças, bu toplantının "çok önemli" olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki işbirliği açısından da yeni bir döneme girildiğini tekrarladı.







Papandreu'nun ilk fiili ziyaret İstanbul'a







Yorgo Papandreu, 4 Ekim 2009 gerçekleştirilen erken seçimleri kazanan Yorgo Papandreu, hükümeti kurduktan, Başbakan ve Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk fiili ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirmişti.







Davutoğlu, Ermenistan'ın 'protokollerin onayı' adımını değerlendirdi







Ermenistan'da dün (22 Nisan 2010) önce Meclis'in ardından Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın gerçekleştirdiği "ulusa sesleniş" konuşmasında "portokolleri onay sürecini askıya alındığının" deklarosyonuyla ilgili Davutoğlu bugün bir açıklamda bulundu.





Davutoğlu, "Umarız süreç kaldığı yerden devam eder" dedi.







Yunan gazetesinden 'yardım' iddiası







Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunanistan’ın en yüksek tirajlı gazetesi Ta Nea, diplomatik kaynaklara dayandırarak, geçen hafta Başbakan Erdoğan ile Papandreu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Başbakan Erdoğan’ın Papandreu’ya mali yardım yapma fikrini resmen dile getirdiğini, ancak önerinin Papandreu tarafından nezaketle reddedildiğini yazdı.





Daha önce Elefteros Tipos gazetesi, 1 Nisan şakası olarak Türkiye’nin Yunanistan’a yüzde 2.5 faizle 20 milyar Euro kredi açacağını yazmıştı.

