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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'a ek yardım yolda

Euro Grubu maliye bakanları Yunanistan ile varılan ek kredi anlaşmasını görüşmek üzere toplanacaklar.

24 Mayıs 2016 13:13

Euro Bölgesi maliye bakanları devlet iflası tehdidi altındaki Yunanistan'a yapılacak
milyarlarca Euro'luk ek yardımları görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya
gelecekler.

Reform ve tasarruf karşılığında yardım programı çerçevesinde Yunanistan
hükümetinin hazırladığı yasa tasarılarının parlamentoda onaylanmasından sonra
maliye bakanlarının ek kredi dilimine yeşil ışık yakmaları bekleniyor. Yunanistan'a
borçlarını ödeme kolaylığı tanınmasıyla ilgili öneriler de maliye bakanları
buluşmasında görüşülecek.

Euro Grubu'nun, Yunanistan'ın borçlarının kısmen affedilmesini
talep eden
Uluslararası Para Fonu ille nasıl uzlaşacağı merak ediliyor. Almanya Maliye Bakanı
Wolfgang Schäuble borç affına karşı olduğunu ve Yunanistan'ın borç taksitlerini
zamanında ödeyebilmesi için kredi vadelerinin uzatılması ve faiz indirimi gibi
kolaylıklar sağlanabileceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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