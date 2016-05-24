Yunanistan'a ek yardım yolda

Euro Bölgesi maliye bakanları devlet iflası tehdidi altındaki Yunanistan'a yapılacak

milyarlarca Euro'luk ek yardımları görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya

gelecekler.

Reform ve tasarruf karşılığında yardım programı çerçevesinde Yunanistan

hükümetinin hazırladığı yasa tasarılarının parlamentoda onaylanmasından sonra

maliye bakanlarının ek kredi dilimine yeşil ışık yakmaları bekleniyor. Yunanistan'a

borçlarını ödeme kolaylığı tanınmasıyla ilgili öneriler de maliye bakanları

buluşmasında görüşülecek.

Euro Grubu'nun, Yunanistan'ın borçlarının kısmen affedilmesini

talep eden

Uluslararası Para Fonu ille nasıl uzlaşacağı merak ediliyor. Almanya Maliye Bakanı

Wolfgang Schäuble borç affına karşı olduğunu ve Yunanistan'ın borç taksitlerini

zamanında ödeyebilmesi için kredi vadelerinin uzatılması ve faiz indirimi gibi

kolaylıklar sağlanabileceğini açıklamıştı.