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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'a daha az sığınmacı geliyor

Türkiye'nin Ege kıyılarından Yunan adalarına giden sığınmacıların sayısında önemli azalma oldu.

25 Mart 2016 14:35


Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında büyük oranda azalma oldu.

Yunanistan mülteci krizi masası başkanı Yorgo Kritsis televizyonda yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde sadece 161 sığınmacının Türkiye'den Ege adalarına geldiğini söyledi. Kiritsis gelişmeyi izlediklerini ve mülteci sayısının azaldığını belirtti. Ege'deki fırtına nedeniyle bir gün önce Yunanistan'a hiç sığınmacı gelmemişti.

Türkiye ile AB arasında 18 Mart tarihinde yapılan zirvede Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen sığınmacıların tamamının Türkiye'ye iade edilmesi üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Aynı zamanda AB, Türkiye'den kabul edilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında legal olarak bir Suriyeli mülteci kabul etmeyi taahhüt etmişti. Türkiye'ye 3 milyar euro daha mali yardım yapılması da üzerinde anlaşılan noktalar arasında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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