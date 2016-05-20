T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'a açılan sınır kapılarında grev engeli, yalnızca acil geçişlere izin veriliyor

Yetkililer, sadece balık yüklü tırlara izin verileceğini, küçük araç ve yaya geçişlerine sınırlandırma getirildiğini bildirdi

20 Mayıs 2016 17:00

Yunanistan'da kamu çalışanlarının genel grevi nedeniyle İpsala ve Pazarkule Sınır kapılarında sadece acil geçişlere izin veriliyor. Grevin sonlanacağı pazar gününe dek tır ve otomobiller sınırdan geçiş yapamayacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Can Zeray'ın haberine göre; Edirne'den Yunanistan'a açılan sınır kapılarında bu sabah (20.05.2016) 06.00'dan itibaren yalnızca araç değil yaya geçişleri de yapılamıyor. 

Yunanistan yetkililerinin yapılacak grev hakkında Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne verdiği bilgide; İpsala Sınır Kapı’sından büyük araç geçişlerine sadece balık yüklü tırlara izin verileceği, küçük araç ve yaya geçişlerine sınırlandırma getirildiği, yalnızca acil durumu olanların geçiş yapabileceği bildirdi. 

 

Tırlar, Kapıkule Sınır 
Kapısı'na yönlendiriliyor

 

Yunanistan’a arkadaşıyla birlikte bir yakınını ziyaret gitmek için Pazarkule Gümrük Kapısı'na gelen Ahmet Koç, geri dönerek Bulgaristan üzerinden geçiş yapmayı deneyeceğini söyledi. 

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısından bulunan Yunan Kastanies Sınır Kapısı’na kamyon çekildiği ve yolun kapandığı görüldü. Yetkililer, ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için İpsala Sınır Kapısı’na gelen tırları, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendiriyor.

 

ETİKETLER

Yunanistansınır kapısıgümrükgrev

İlgili Haberler

Yunanistan'da genel grev

Yunanistan'da hükümetin tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla bugün ve hafta sonu genel greve gidiliyor. Sendikaların ön ayak olduğu grev planlanan emeklilik reformu ve gelir vergisi artırımına yönelik.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24