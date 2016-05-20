Yunanistan'a açılan sınır kapılarında grev engeli, yalnızca acil geçişlere izin veriliyor

Yunanistan'da kamu çalışanlarının genel grevi nedeniyle İpsala ve Pazarkule Sınır kapılarında sadece acil geçişlere izin veriliyor. Grevin sonlanacağı pazar gününe dek tır ve otomobiller sınırdan geçiş yapamayacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Can Zeray'ın haberine göre; Edirne'den Yunanistan'a açılan sınır kapılarında bu sabah (20.05.2016) 06.00'dan itibaren yalnızca araç değil yaya geçişleri de yapılamıyor.

Yunanistan yetkililerinin yapılacak grev hakkında Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne verdiği bilgide; İpsala Sınır Kapı’sından büyük araç geçişlerine sadece balık yüklü tırlara izin verileceği, küçük araç ve yaya geçişlerine sınırlandırma getirildiği, yalnızca acil durumu olanların geçiş yapabileceği bildirdi.

Tırlar, Kapıkule Sınır

Kapısı'na yönlendiriliyor





Yunanistan’a arkadaşıyla birlikte bir yakınını ziyaret gitmek için Pazarkule Gümrük Kapısı'na gelen Ahmet Koç, geri dönerek Bulgaristan üzerinden geçiş yapmayı deneyeceğini söyledi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısından bulunan Yunan Kastanies Sınır Kapısı’na kamyon çekildiği ve yolun kapandığı görüldü. Yetkililer, ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için İpsala Sınır Kapısı’na gelen tırları, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendiriyor.