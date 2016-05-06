T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da genel grev

Yunanistan'da hükümetin tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla bugün ve hafta sonu genel greve gidiliyor. Sendikaların ön ayak olduğu grev planlanan emeklilik reformu ve gelir vergisi artırımına yönelik.

06 Mayıs 2016 15:57


Yunanistan'da hükümetin tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla bugün ve hafta sonunda genel greve gidiliyor. Sendikaların ön ayak olduğu grev planlanan emeklilik reformu ve gelir vergisi artırımına yönelik. Devlet Memurları Sendikası Adede çalışan ve halka yönelik yeni önlemlerin engellenmesi gerektiğini açıkladı.

Yunan Parlamentosu Pazar akşamı emeklilik ve vergi reformunu görüşecek. Yunanistan uluslararası alacaklılarının baskısı nedeniyle tasarruf önlemlerini revize ediyor. Parlamento bu kapsamda emeklilik harcamalarının yaklaşık 1,8 milyar Euro kısılması ve 1,8 milyar Euro’luk vergi artırımını oylayacak.

Başta başkent Atina'da olmak üzere ülkenin birçok kentinde kamu kurum ve kuruluşlarında greve gidildi. Feribot ve tren seferleri tamamen durdu, toplu ulaşım felce uğradı, devlet okulları kapalı kaldı. Temizlik ve çöp toplama hizmetleri de grev yüzünden durdu.

Öte yandan hafta sonunda başta başkent Atina'da olmak üzere birçok kente protesto eylemleri düzenlenmesi planlanıyor. Ülke genelinde birçok gazeteci de grev nedeniyle iş bıraktı, radyo ve televizyonlarda sadece müzik ve film yayını yapılıyor.

Yunan hükümet yetkilileri, yeni tasarruf paketinin onaylanmasının Pazartesi günü Brüksel'de AB'li yetkililerle görüşecek Maliye Bakanı Öklid Tsakalatos'un elini güçlendireceği görüşünde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanMemurları Sendikası AdedeParlamentosu PazarEuroAtinaPazartesiBrükselMaliye BakanıTsakalatosWelle Türkçe dpaMK/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24