Yunanistan'da genel grev



Yunanistan'da hükümetin tasarruf politikalarını protesto etmek amacıyla bugün ve hafta sonunda genel greve gidiliyor. Sendikaların ön ayak olduğu grev planlanan emeklilik reformu ve gelir vergisi artırımına yönelik. Devlet Memurları Sendikası Adede çalışan ve halka yönelik yeni önlemlerin engellenmesi gerektiğini açıkladı.

Yunan Parlamentosu Pazar akşamı emeklilik ve vergi reformunu görüşecek. Yunanistan uluslararası alacaklılarının baskısı nedeniyle tasarruf önlemlerini revize ediyor. Parlamento bu kapsamda emeklilik harcamalarının yaklaşık 1,8 milyar Euro kısılması ve 1,8 milyar Euro’luk vergi artırımını oylayacak.

Başta başkent Atina'da olmak üzere ülkenin birçok kentinde kamu kurum ve kuruluşlarında greve gidildi. Feribot ve tren seferleri tamamen durdu, toplu ulaşım felce uğradı, devlet okulları kapalı kaldı. Temizlik ve çöp toplama hizmetleri de grev yüzünden durdu.

Öte yandan hafta sonunda başta başkent Atina'da olmak üzere birçok kente protesto eylemleri düzenlenmesi planlanıyor. Ülke genelinde birçok gazeteci de grev nedeniyle iş bıraktı, radyo ve televizyonlarda sadece müzik ve film yayını yapılıyor.

Yunan hükümet yetkilileri, yeni tasarruf paketinin onaylanmasının Pazartesi günü Brüksel'de AB'li yetkililerle görüşecek Maliye Bakanı Öklid Tsakalatos'un elini güçlendireceği görüşünde.