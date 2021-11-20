Yunanistan: Zorluğun ortak paydası "Türkiye"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bölgesel konuları ele almak için Atina'da bir araya geldi.

Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlere göre dörtlü zirvede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Libya, Basra Körfezi ve Sahel konuları ele alındı. Ayrıca enerji işbirliği, pandemiyle mücadele, iklim değişikliği ve göç konularının da gündem maddeleri arasında bulunduğu açıklandı.

"Belarus Ankara'nın taktiklerini kopyalıyor"

Yunanistan Dışişleri bakanı Dendias zirvede yaptığı konuşmada "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası […] komşumuz Türkiye" dedi. Türkiye'yi bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlu tutan Dendias, göçmenlerin jeopolitik baskı uygulamak için bir araç olarak kullanılmasını da bu tehditler arasında saydı. Dendias, Belarus'un Polonya sınırına sığınmacıları yönlendirerek Ankara'nın taktiklerini kopyaladığını söyledi.

İspanya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğine eleştiri

Yunanistan ve Fransa dışişleri bakanları dörtlü zirve öncesinde de iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması başta olmak üzere bölgesel konuları görüşmek için biraraya geldi.

Dendias ikili görüşme sonrasında yaptığı açıklamada da İspanya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini üstü kapalı olarak eleştirdi. Dendias, Avrupa Birliği ülkelerinin "Fransa örneğini izlemeleri ve savaş tehdidinde bulunan ülkelere silah satışında bulunmamaları" gerektiğini söyledi.

Uçak gemisi ve denizaltı projeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme yapmıştı.

Görüşme sonrasında Erdoğan İspanyol-Türk ilk ortak uçak gemisinin denize indirildiğini, bunun daha büyüğünü yapma konusunda mutabık kalındığını söyleyerek "Büyük ölçekliyi daha sonra yapacağız. Değerli dostumla da mutabıkız inşallah. Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları etraflıca değerli dostum arkadaşımla bunları konuştuk. Savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var İHA-SİHA-Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var ve İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak" demişti.

Ortak açıklamada Ankara'ya üstü kapalı çağrı

Fransa, Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs dışişleri bakanlarının toplantısı sonrası yapılan ortak açıklamada da uluslararası deniz hukukuna riayet etme çağrısı yapıldı ve bölgede istikrar ve güvenliğin ancak bu şekilde güvence altına alınabileceği belirtildi. Siyasi analistler bu sözlerin Türkiye'ye hitaben sarf edildiğini kaydediyor.