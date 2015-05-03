Yunanistan yumuşuyor



Basında çıkan haberlere göre Yunanistan borç anlaşmazlığında kreditörlerine yakınlık gösteriyor. ‘Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung' gazetesinde yayınlanan haberde, cuma günü Brüksel'de yapılan görüşmelerde katma değer vergisi ele alındı. Haberde uzmanlar düzeyindeki buluşmada katma değer vergisi oranının standartlaştırılması ve istisnaların asgariye indirilmesi üzerinde mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Yunanistan hükümeti vergi politikası ile özelleştirmede Euro Bölgesi ülkelerinin taleplerini kabul etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Temsilciler arasındaki buluşmadan sızan bilgilere göre Atina yönetimi doğalgaz piyasasını rekabete açmayı ve bağımsız Sayıştay ihdas etmeyi de kabul etti.

Görüşmelerin yapıcı ve ilerisi için ümit verici ortamda geçtiği belirtilen gazete haberinde 11 Mayıs'taki Euro Bölgesi maliye bakanları grup toplantısına kadar nihai anlaşmaya varılmasının garanti edilemeyeceğine de yer verildi. Yunanistan aylardır Euro Bölgesi ülkeleri ve Uluslararası Para Fonu ile acilen ihtiyaç duyduğu krediler için koşulan şartların pazarlığını yapıyor. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilecek. Anlaşmazlık konuları çözüme kavuşturulamadığı takdirde Yunanistan'ın devlet iflası ilan etme tehlikesi bulunuyor.