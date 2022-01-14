Yunanistan, yüksek enflasyon nedeniyle mayıs ayında asgari ücrete tekrar zam yapacak

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktakis, artan enflasyonun tüketiciye bindirdiği yük nedeniyle 2021'de asgari ücrete ikinci kez zam yapılacağını bildirdi.

Yunan hükümeti ocak ayı başında brüt asgari ücrete yüzde 2 zam yaparak ayda 663 Euro'ya çıkardı.

Antenna kanalına konuşan Miçotakis, ikinci zammın 1 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Başbakan Miçotakis, "Asgari ücrete o zaman önemli bir zam yapılacağını düşünüyorum. Yüzde 2'den çok daha yüksek olacaktır" dedi.

Yunanistan istatistik kurumu ELSTAT'ın aralık verilerine göre küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ülkede enflasyon seviyesi son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 5.1 oldu.