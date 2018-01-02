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Dünya

Yunanistan yeni yılı depremle karşıladı

Io Chokona / Atina, 2 Ocak (DHA) - Yunanistan’ın kuzeyindeki Makedonya bölgesi bu sabah şiddetli depremlerle uyandı

02 Ocak 2018 15:46

Io Chokona / Atina, 2 Ocak (DHA) - Yunanistan’ın kuzeyindeki Makedonya bölgesi bu sabah şiddetli depremlerle uyandı.
Yunanistan\'ın Kilkis kentinin 30 kilometre kuzeyinde bugün 3.0 ile 4.8 arasında büyüklüğünde en az 15 deprem gerçekleşirken can veya mal kaybı bulunmadı. Depremlerin Selanik’te şiddetli bir şekilde hissedildiği belirtilirken, Jeoloji profesörü Euthimios Lekkas, “Bir sıra depreminden bahsediyoruz. Bunlar tehlikeli depremler değil; ancak, sismik faaliyet birkaç gün daha sürebilir. Bu yüzden eski ve bakımsız evlerden uzak kalmak gerek” dedi.
Sismoloji profesörü Kostas Papazahos da devlet kanalına yaptığı açıklamada, 4.8 büyüklüğündeki depremin ana deprem olup olmadığını kesinlikle söyleyemeyeceğini belirtti ve bu bölgede daha büyük depremler olabileceği uyarısı yaptı.  

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