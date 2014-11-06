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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan yardım programından çıkmak istiyor

Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Toplantıda Yunanistan'ın yardım programından çıkış talebinin öne çıkması bekleniyor.

06 Kasım 2014 12:09


Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin artık yardım almaya ihtiyacı olmadığını savunmuştu.

Maliye Bakanı Gikas Harduvelis de Yunanistan memorandumdan çıkana kadar Portekiz'e benzer bir uyum süreci olacağını açıkladı.

Harduvelis, altı aylık olmasını öngördüğü uyum süreci boyunca kreditörlerin sıkı bir denetimi olmayacağını söyledi.

Atina, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2016 başına kadar devam etmek, AB kurumlarıyla da bu yıl sonu itibariyle çalışmaya son vermeyi planlıyor.

'Atina yardımsız yapamaz'

AFP Ajansı'na konuşan bir üst düzey AB yetkilisi, Yunanistan'ın yeni destek almaksızın Euro Bölgesi yardım programından çıkma ihtimalinin son derece düşük olduğunu vurguladı.

Alternatif seçeneklerin değerlendirilme ihtimaline dikkat çeken AB yetkilisi, "Hangi seçenekler benimsenirse benimsensin, Euro Bölgesi kurumlarıyla Yunanistan arasında sözleşmeler üzerinde görüşmeler söz konusu olacaktır" ifadesini kullandı.

Yunanistan'a 2010 yılından bu yana IMF ve AB kurumları tarafından toplam 240 milyar euro yardım yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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