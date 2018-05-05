Yunanistan yanlışlıkla sınırı geçen kepçe operatörünü Türkiye'ye iade etti

Pazarkule Sınır Kapısı’nda çalışma yaparken yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis cezasına çarptırılan kepçe operatörü Musa Alerik Türkiye’ye iade edildi.

"Hiçbir kötülük görmedim"

Alerik, polisteki işlemlerinin ardından sınır kapısında aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural’ın da bulunduğu yetkililer, ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, gazetecilere yaptığı açıklamasında, Yunan askerlerini Türk askeri zannettiğini belirterek, “Ben çalışma sahama giderken, yanlışlıkla onların tarafında gitmişim. Yunan askerini bir anda Türk askeri zannettim. Yanlarına gittim. Yanlarına gidince anladım ki Yunan askeri. Yabancı dil bilmediğim için kendimi onlara anlatamadım. Farkında olmadan onların sınırına geçmişim kepçeyle. Hiçbir tepki vermedim. Dediler ki ‘Sen bir suç işledin. Seni Yunanistan’a götüreceğiz. Hiçbir kötülük görmedim” dedi.



Ailesine sarıldı, hasret giderdi

Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edilen kepçe operatörünü Pazarkule Sınır Kapısı’nda eşi Bedriye Alerik, oğlu Onur Alerik ve yakın akrabaları karşıladı. Alerik Ailesi’ni Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yalnız bırakmadı.

Ne olmuştu?

Pazarkule Sınır Kapısı’nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, çarşamba günü Yunan askerlerce gözaltına alınmıştı.

Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan’a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun da izlediği duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından Oristiada bölgesindeki göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemleri başlatılmıştı.