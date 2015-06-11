Yunanistan ya borçlarını ödemezse?



Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Alman vergi mükellefinin Yunanistan'a ödediği yardım paralarını bir daha göremeyeceğini söylüyor. Varufakis bir demecinde ‘Almanlar zaten çok para verdi ama bu parayı kara delik yuttu, paralar uçtu gitti. Önemli olan bu paranın ne kadarının kara delikte kaybolduğu ve Alman vergi mükellefine kaça mal olacağıdır', dedi.'

Alman bankaları Yunanistan'dan tamamen çekildiler. 2014 Eylülü itibariyle Yunanistan'dan alacakları 23,5 milyar euroyu bulmuştu. Bu meblağın 4,6 milyar euroluk bölümü bankaların, 3,6 milyar eurosu ise özel şahıs ve şirketlerin paraları. Alman Kredi Kurumu adlı kamu bankasının Yunanistan'dan alacaklı olduğu ve Alman devletinin kefili olduğu 15,2 milyar euro ise vergi mükellefinin parası.

"Alman bankaları ucuz atlatır"

Yunanistan'da Deutsche Bank'ın 300 milyon, Commerzbank'ın ise 400 milyon eurosu kaldı. Fransız bankalarıyla birlikte Yunanistan'ın en büyük alacaklı bankaları olmalarına rağmen Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasından fazla etkilenmeyecekler. Danışmanlık şirketi JP Morgan'ın analiz uzmanı Kian Abouhossein asıl riskin Euro'dan çıkışın başta İtalya olmak üzere, durumu zaten kötü olan ülkelere bulaşmasında aranması gerektiğini söylüyor.

Almanya açısından, yardım programı çerçevesinde Yunanistan'a ödenen paranın yanma riski söz konusu. Münih'teki ifo enstitüsü, Yunanistan'ın devlet iflası ilan edip ortak para bölgesinden ayrılması durumunda Alman devletinin uğrayacağı azami zararın 87 milyar euro olduğunu hesaplamış.

"Para zaten geri gelmeyecek"

Hamburg Üniversitesi uluslararası ekonomik ilişkiler öğretim üyesi Profesör Thomas Straubhaar, tehlikedeki alacağın kısa vadede geri dönmesinin mümkün olmadığını, uzun vadede ise en iyi koşullar altında kurtarılabileceğini söylemişti. Euro Bölgesi'nde kalsa da kalmasa da Yunanistan'ın dış borçlarını zaten ödeyemeyeceğini belirten Straubhaar bu yılın başlarında Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, Almanya'nın her halükarda muazzam zarara uğrayacağını belirtmişti.

Bütün bu rakamlar milli gelirle kıyaslandığında ortaya çıkan tablo ise şöyle: Salt miktar olarak son derece yüksek olsa da Almanya en fazla kayba uğrayanlar arasında olmayacak. Bloomberg şirketi Yunanistan'ın Euro Bölgesi ülkelerine olan borçlarını o ülkelerin milli gelirleriyle kıyaslamış. Buna göre, Yunanistan'ın ödeme yapamaması durumunda Slovenya, Malta, İspanya, İtalya ve Estonya Gayrı Safi Yurtiçi Geliri'nin yüzde 2,8 ila 3'ünü kaybedecek. Fransa ve Almanya sıralamanın yedi ve sekizinci sırasında yer alıyor. Yunanistan'ın iflas etmesi Almanya'ya milli gelirinin yüzde 2,37'sini kaybettirecek.