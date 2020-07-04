Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye karşı 'diplomatik cephe'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias , Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmeden sonra, tarafların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'kışkırtıcı davranışlarını' ele aldıklarını ve Ankara'ya karşı bir 'diplomatik cephe' oluşturduklarını söyledi.

Nikos Dendias, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her zamanki yakın koordinasyonumuz bağlamında bölgedeki son gelişmeleri ele aldık. Özellikle Irak'tan Libya'ya tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran Türkiye'nin süregelen hak ihlallerinden duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Uluslararası hukuka dayalı bir diplomatik cephenin kurulduğunu teyit etmemiz de ayrıca önemlidir."

Hem Kıbrıs hem de Yunanistan'ın yanıtının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına bağlı olduğunu söyleyen Dendias, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan ve Kıbrıs, Avrupa ailesinde bu konuyu defalarca gündeme getirdi. Avrupa ailesi, Türkiye'nin davranışlarını defalarca kınadı, yaptırımlar uyguladı ve Türkiye'yi uluslararası hukuka uymaya çağırdı. Türkiye duymazlıktan gelmeye ve meydan okumaya devam ediyor. Türkiye, sürmesi durumunda bölgemizde Pandora'nın kutusunu açacak araştırmaları yapmaya devam edeceğini açıkladı."

"Türkiye'ye karşı hoşgörü, benzeri davranışları tırmandırmasına yol açacak"

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de görüşmenin Doğu Akdeniz bölgesindeki rahatsız edici olaylarla bağlantılı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Hristodulidis, "Yunanistan ve Kıbrıs uzun zamandır uluslararası topluma, Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı eylemlerini ve Türkiye'ye karşı hoşgörünün onun davranışını benzeri görülmemiş şekilde tırmandırmasına yol açacağını işaret etti ve bugün yaşadığımız şey tam da bu. Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, Libya, Irak ve daha fazlası" dedi.