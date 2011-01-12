Yunanistan ve İsrail'den ortak politika izleri



T24 - Yunanistan ile İsrail arasında "ortak bakanlar kurulu" oluşturulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, İsrailli karşıtı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Haberde, Papandreu'nun inisiyatifi ile yapılan görüşmede, Yunanistan ile İsrail arasında ortak bakanlar kurulu kurulmasının kararlaştırıldığı, ikilinin ele aldığı bir diğer konunun da, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar olduğu kaydedildi.

İki ülkenin başbakanları liderliğinde toplacak olan, her iki ülkeden bakanların hazır bulunacağı kurulun hedefinin, Yunanistan-İsrail işbirliğinin belirli alanlarda derinleştirilmesi olduğuna dikkat çekildi.

Oluşumun ilk toplantısının, önümüzdeki iki aylık süreç içinde olmasının planlandığı da belirtildi.

Öte yandan, bugün başkent Atina'yı ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, Yunanlı karşıtı Dimitri Druças ile biraraya geleceği, ikilinin kurulun ilk toplantısı için hazırlıkları üstlenen taraflar oldukları kaydedildi.

Yunan ''To Vima'' gazetesi geçen ekim ayında, İsrail ile Yunanistan arasında ortak bakanlar kurulu modelinin kurulacağı yönünde haberler yayımlamıştı.

Türkiye ile benimsenen ortak bakanlar kurulu modelinin İsrail ile ilişkilerde de geliştirilmekte olduğunu yazan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Druças'ın, Kudüs'e yaptığı ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve Savunma Bakanı Ehud Barak ile görüştüğünü, bu temaslardan ortaya çıktığı üzere iki hükümetin ortak bakanlar kurulu kararına vardıkları yorumunu yapmıştı.

Söz konusu modelin, Yunanistan-İsrail işbirliğinin turizm, enerji, savunma ve güvenlik konularında hızla ilerlemesi için en iyi yol olarak görüldüğü değerlendirmesinde de bulunulan haberde, sözkonusu oluşumun, Ankara ile kurulan Yüksek İşbirliği Konseyi'nden daha küçük olacağı belirtilmişti.

Bu arada, Yunanistan ile İsrail arasında havacılık alanında imzalanan anlaşma çerçevesinde iki ülke arasındaki seferlerin sayısının 21'e ulaşacağı kaydedilmişti.

Ayrıca, 2010'da turist sayısında önemli bir artış kaydedilmesiyle birlikte İsrail'den Yunanistan'a ''charter'' uçuşların da serbest bırakıldığı vurgulanmıştı.