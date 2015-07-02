Yunanistan ve Almanya cumhurbaşkanları arasındaki kritik görüşme iptal edildi

Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın gelecek hafta Almanya'ya yapacağı ziyaret 'neden gösterilmeden' iptal edildi. Ziyaretin Yunanistan tarafından iptal edildiği bildirildi.

Der Spiegel Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un 7 Temmuz’da Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’la Almanya’da gerçekleşecek görüşmesinin iptal edildiğini bildirdi. Pavlopulos seçildikten sonra ilk kez Almanya'yı ziyaret edecekti. Almanya Cumhurbaşkanlığı ofisi ziyaretin neden iptal edildiğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.