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Dünya

Yunanistan ve Almanya cumhurbaşkanları arasındaki kritik görüşme iptal edildi

Almanya Cumhurbaşkanlığı ofisi ziyaretin neden iptal edildiğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı

02 Temmuz 2015 17:07

Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın gelecek hafta Almanya'ya yapacağı ziyaret 'neden gösterilmeden' iptal edildi. Ziyaretin Yunanistan tarafından iptal edildiği bildirildi.

Der Spiegel Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un 7 Temmuz’da Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’la Almanya’da gerçekleşecek görüşmesinin iptal edildiğini bildirdi. Pavlopulos seçildikten sonra ilk kez Almanya'yı ziyaret edecekti. Almanya Cumhurbaşkanlığı ofisi ziyaretin neden iptal edildiğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

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