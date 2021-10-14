Yunanistan ve ABD'den yeni anlaşma: Mevcut ortak savunma anlaşması genişletildi ve uzatıldı

Yunanistan ve ABD mevcut ortak savunma anlaşmasını genişleten ve uzatan yeni bir anlaşma imzaladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ABD ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın beş yıl uzatıldığını ve süresiz hale gelmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Blinken "Bu anlaşma Yunanistan'daki askerlerimizin daha fazla noktada faaliyet göstermesi ve eğitim vermesini sağlayacak" dedi.

Yunanistan birkaç hafta önce de Fransa ile bir savunma anlaşması imzalamıştı.

Bu sabah bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazı ülkeler de gücünü ve boyunu aşan bir şekilde Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyorlar. Hem AB hem NATO içinde ayrıca ittifaklar yapılması hem AB'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek, bunu görüyorlar" demişti.