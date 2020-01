Yunanistan Türkiye'yi 'güvenli ülke' yapıyor

Yunanistan sığınmacıları iade edebilmek için Türkiye'ye ‘güvenli ülke' statüsü tanınmasına hazır olduğunu duyurdu. Yunan medyasında çıkan haberlerde Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Yanis Mouzalas'ın Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısı sırasında böyle bir açıklama yaptığı belirtildi.

Mouzalas, şimdiye kadar 2 milyon 700 bin Suriyeli'yi kabul eden Türkiye'deki sığınmacıların hayat şartlarının Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından denetlendiğini ve Türkiye'nin, insan haklarına saygılı olmaya zorlanması bakımından da ‘güvenli ülke' sayılabileceğini söyledi.

Türkiye ile işbirliği

Yunanistan hükümeti şimdiye kadar bu opsiyonun değerlendirildiğini söylüyordu. Devletler hukukuna göre Yunanistan'ın Türkiye'yi güvenli ülke ilan etme hakkı bulunuyor. Yunan hükümet çevrelerinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin topraklarından Yunanistan'a geçen sığınmacıları geri alması için uygulamada Türkiye ile işbirliği yapmaya mecbur olunduğu" dile getirildi.

Türkiye hafta başındaki olağanüstü Avrupa Birliği zirvesinde, her biri karşılığında bir Suriyeli mültecinin Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmesi karşılığında Yunan adalarına geçen mültecileri geri almaya hazır olduğunu açıklamıştı. "Balkan rotası" olarak adlandırılan güzergahın kapalı olması nedeniyle Almanya ve diğer batı Avrupa ülkelerine geçmek isteyen on binlerce mülteci Yunanistan'da mahsur kaldığı için Atina hükümeti ülkedeki mültecileri bir an önce iade etmek istiyor.