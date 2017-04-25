Yunanistan, Türkiye'nin 3 askerin iade talebini yine reddetti

Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili iade talebi bir kez daha reddedildi.

Helikopterle Yunanistan'a giden 8 askerin iadesi talebinin Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Türkiye yeni bir iade talebinde bulunmuştu.

Bugün firari askerler Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak'ın iadesine yönelik talebi değerlendiren mahkeme, iade talebini yine reddetti.

Diğer beş askerin iade talebi ise henüz görüşülmedi.

Firari askerler hakkında Türkiye'de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yunanistan'daki yerel mahkemeler Türkiye'nin ilk başvurusu sonucunda üç askerin Türkiye'ye iadesi yönünde karar verse de üst mahkeme sonradan bu kararı bozmuştu.

İade talebinin reddedilmesi üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavoğlu ise "Onların adil bir şekilde yargılanması lazım. Yargılanabilmesi için de iade edilmesi gerekiyor. Yunanistan ile anlaşmamız var. Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri delilleri her şeyi verdik. Tepkimizi gösteriyoruz. Uygulamada da göstereceğiz. Biz de neler yapacağız bunu değerlendiriyoruz. Teröristlere darbecilere hainlere destek çıkan ülkeye biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım" diye konuşmuştu.