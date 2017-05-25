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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan, Türkiye'den Sudan'a giden gemiyi inceliyor

Yunan yetkililer, Türkiye’den Sudan’a giden patlayıcı yüklü gemi hakkında inceleme başlattı

25 Mayıs 2017 13:26

Yunan yetkililer, Türkiye'den Sudan'a hareket eden ve patlayıcıyı taşıdığı belirlenen Malta bandıralı bir yük gemisi hakkında inceleme başlattı.

Yunan sahil güvenlik birimleri, 17 mürettebatıyla Türkiye'deki bir limandan ayrılan Mekong Spirit adlı gemiyi Çarşamba sabahı durdurarak Ege Denizi'ndeki Kos Adası'na yönlendirdi.

Sudan'a silah ambargosu var

Sahil güvenlik ekipleri, gemideki yükün Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği tarafından Sudan'a uygulanan silah ambargosunu ihlal edip etmediğini ya da patlayıcıların hangi amaçla kullanıldığını anlamaya çalışıyor.

Yunan basınında çıkan haberlerde, patlayıcıların daha çok madencilikte kullanılan türde olduğu belirtildi.

İncelemenin bugün tamamlanması bekleniyor. Soruşturmayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığı ve yükün yasa dışı olup olmadığı anlaşılana kadar beklendiği bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP, BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanTürkiye SudanSudanMaltaTürkiyeMekong SpiritEge Denizi Kos AdasıBirleşmiş MilletlerAvrupa Birliği

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