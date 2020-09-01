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Dünya

Yunanistan: Türkiye yol ayrımında, gerilimi düşürmeyi ya da yaptırıma götürecek yolu seçebilir

01 Eylül 2020 21:32

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye'nin şu anda yol ayrımında bulunduğunu, gerilimi düşürmeye giden yolu ya da yaptırımlara götürecek yolu seçebileceğini söyledi.

Bugünkü basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petsas, şunları söyledi:

"Atina, Türkiye'nin hiçbir sözlü kışkırtmasına ya da militaristleşme girişimine müsamaha göstermiyor. Eylemlerimizi düzenleyen üçlü ilkeye katiyetle bağlı kalıyoruz, uluslararası hukuk yanımızda, müttefiklerimiz yanımızda ve egemen haklarımızı korumak için mümkün olan her şeyi yapma gücüne sahibiz."

Petsas ayrıca Türkiye'nin şu anda 'yol ayrımında bulunduğunu, gerilimi düşürmeye giden yolu ya da yaptırımlara götürecek yolu seçebileceğini' ifade etti.

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