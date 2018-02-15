Yunanistan, Türkiye sınırında muhafızların sayısını 2 katına çıkartıyor

Yunanistan Sınır Muhafızları Federasyonu ve Evros Snır Muhafızları Birliğinin baskıları sonuç verdi ve ildeki sınır polisinin sayısının arttırılacak.

14 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerli olmaya başlayan karar doğrultusunda Evros’taki sınır muhafızlarının sayısı 88’dden 155’e çıkartılacak. 67 polisin Evros’ta dünden itibaren görev yapmaya başlamasıyla birlikte Kumçiftliği’ndeki (Orestiada) sınır polisinin sayısı 120’ye, Dedeağaç’taki (Alexandroupoli) ise 35’e çıkmış oldu.

Azınlıkça’nın haberine göre son dönemde Türkiye’den gelen göçmen ve mültecilerle birlikte sorun yaşanan Evros ilinde bu kararın yasadışı göçle mücadelede önemli rol oynaması bekleniyor.