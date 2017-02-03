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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan: Türkiye ile sürtüşme istemiyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’deki Kardak kayalıklarıyla ilgili gerginlik sürüyor. Karşılıklı sert söylemin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Sürtüşme istemiyoruz" açıklaması yaptı

03 Şubat 2017 00:08

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a sığınan Türk ordu mensuplarının iade edilmemesi sonucu başlayan gerginlik Kardak konusuyla sürüyor. İki taraftan son günlerde gelen sert açıklamaların ardından konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Atina hükümetinin uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun hareket ettiğini savunarak, “Sürtüşme istemiyoruz" dedi.

Yunan tarafı çarşamba günü Türk savaş uçaklarının Ege'nin orta ve güney kesimlerinde Yunan hava sahasını onlarca kez ihlal ettiği iddiasında bulunmuş, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, "Yunanistan bu tür oryantal kovboy taktiklerini kabul etmeyecektir" açıklaması yapmıştı. Kammenos, “Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz, fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır” şeklinde konuşmuştu.

Çavuşoğlu: Aklını başına toplasın

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı'na yanıt vermekte gecikmemiş, Kammenos için “Aklını başına toplasın” ifadesini kullanmıştı. Çavuşoğlu, Kammenos’un sürekli tahrikte bulunduğunu söyleyerek, “Çoğunu gündeme bile getirmiyoruz. Ancak Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz” diye konuşmuştu. Çavuşoğlu "Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli" demişti.

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan 8 Türk askerine yönelik iade talebini geçen hafta reddetmişti. Mahkemenin kararını açıklayan yargıç Giorgos Sakkas, "askerlerin Türkiye'ye iade edilme durumlarında adil yargılanma olasılıklarının düşük olduğunu” ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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