Yunanistan Türk turistlere minnettar

T24- Yunanistan'ın içinde bulunduğu mali krizin getirdiği sonuçlar ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörünü de olumsuz etkilerken, Ege adalarını ziyaret eden çok sayıda Türkün darda bulunan Yunan ekonomisi için bir "nefes" oluşturduğu yorumu yapıldı.





Yunan basınında çıkan haberlerde, "eğlenceyi seven, cömert ve eli açık" olarak tanımlanan Türk turistlerin, "ekonomik çıkmaz içerisinde bulunan adalardaki yerel esnaf tarafından en iyi müşteri olarak görüldüğü ve kendilerine büyük bir istekle hizmet ettikleri" belirtildi.



To Vima gazetesi, "En İyi Turist Türkler" başlığıyla verdiği haberinde, Ege adalarını ziyaret eden ve sayıları her geçen artan Türklerin "güç beğendiklerini, ancak memnun kaldıklarında büyük hesaplar ödeyerek, bolca bahşiş bıraktıklarını ve tekrar geldiklerini" yazdı.



Sakız adasında (Hios) "Delfinya" restoranın sahibi Emiliya Çakiri, To Vima gazetesine verdiği demeçte, "Türk turistleri yakından tanıdığı için kendisini şanslı saydığını" belirterek, "Krizden etkilenmeyenlerin sadece Türkler olduğu görülüyor. Türkler, Yunanlı esnaf için gerçek bir şans. Siparişleri çok eli açık, bıraktıkları bahşişler ise daha çok. Onların varlığı, yerel ekonominin kalkınması için bir nefes" dedi.



Yunanistan'ı ziyaret eden Türklerin daha çok Ege adalarını tercih ettikleri ve Mikonos, Rodos, Girit, Santoroni, Midilli ve Sakız adasının Türk turistlerin en çok sevdikleri mekanlar arasında yer aldığı belirtildi.



Bu arada, Yunanistan İstatistik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ı ziyaret eden Türklerin her yıl arttığı ve 1994 yılında 73 bin 388 olan ülkeyi ziyaret eden Türk turistlerin sayısının 2009 yılında 200 bin 348'e ulaştığı bildirildi.



