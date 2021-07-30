Yunanistan, turizm bölgelerinde Covid-19 önlemlerini denetlemek için, polis birimlerini görevlendirmeye başladı

Yunanistan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ve varyantları endişe verici hızda yayılırken, turizm sezonuna ani bir geçiş yaptı. Yetkililer, pandemiyi durdurmaya yönelik sağlık önlemlerine uymayan turistler ve turizm sektörü çalışanlarına ilişkin endişeler arttıkça, Mikonos ve Ios gibi parti adalarında polis birimlerini virüse karşı görevlendirmeye başladı.

The Guardian'ın haberine göre; Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, "Delta varyantı, birçok ülkede dördüncü dalgaya sebep oldu. Oteller ve aile tipi mekanlar, protokolleri özenle uygularken, barlarda, özellikle genç kalabalıklarda görmek istediğimiz tedbirleri göremiyoruz" dedi.

Yunanistan'ın güney Ege adaları, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Covid-19 haritasında koyu kırmızı olarak işaretlendi ve enfeksiyon oranları 20 ila 30 yaş grubu arasında zirve yaptı.

Otelciler, hem Avrupalılardan hem de ABD'li turistlerden gelen rezervasyonlarda gözle görülür bir artış bildirdi. 19 Temmuz'dan bu yana Yunanistan'a, ismi Delta varyantıyla anılan İngiltere'den yaklaşık 140 bin ziyaretçi geldi.

Theoharis, Yunanistan'ın resmi olarak turist kabul etmeden önce tüm nüfusu aşılama kampanyasının ardından Yunanistan'ın "Covid'siz" olarak tanıttığı adaların daha iyi bir sezon geçirdiğini söyledi.