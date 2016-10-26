Yunanistan: Turist sayısı arttı, turizm geliri azaldı

Yunan turizmciliği çelişkili bir görünüm arz ediyor. 2016 yılında yabancı turist sayısı 17 milyonu aşarak yeni bir rekor kırmasına rağmen Yunanistan'ın turizm gelirlerinde yüzde 8,8'lik bir azalma oldu. Uzmanlar yabancı turistlerin daha az para harcadıklarını ya da fiyatların düşmesini bekleyerek rezervasyonu son ana kadar ertelediklerini belirtiyorlar. Ancak vergi kaçırıldığı için Yunanistan'ın yabancı turistlerden daha az para kazandığını öne sürenler de var.

Vergi kaçıran kaçırana

Rodos'taki büyük bir otelin işletmecisi Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, ‘bu durumun mutlakla araştırılması gerektiğini ve turizmcilikte yüklü vergi kaçırıldığını tahmin ettiklerini', söyledi.

Pazartesi günü 2016 turizm yılının bilançosunu açıklayan Yunanistan Merkez Bankası'nın verdilerine göre ocak – ağustos döneminde Yunanistan'a 17 milyon 190 bin turist geldi. Turist sayısı 2015'in aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında arttı. Turizm gelirleri ise 9,25 milyar euro'dan 8,43 milyar euro'ya geriledi.

Turistik İşletmeler Birliği Başkanı Andreas Andreadis turizm gelirlerinin azalmasına vergi zamlarının yol açtığını ve bu branşta uygulanan vergilerin Kıbrıs ve İspanya'ya yaradığını söyledi. Yunanistan hükümeti tasarruf politikası doğrultusunda Yunan adalarına tanınan vergi indirimini kaldırmıştı. Yunan adalarındaki turistik tesisler yüzde 17 yerine yüzde 24 oranında katma değer vergisi ödüyor. Otellerle, alkollü içkilere ve gıda maddelerine uygulanan harçlara da önemli oranda zam yapılmıştı.

Maliye çaresiz

Vergi zamlarına karşı lokanta, bar ve tavernaların daha az fiş kesmeye başladığı, doğrudan yurtdışındaki bir banka hesabına havale edilen kredi kartlı ödemelerin de Yunanistan'daki kayıtlara geçmediği öne sürülüyor. Basit bir yöntemle pos cihazını yurt dışındaki bir banka hesabına bağlamak Yunan maliyesini atlatmaya yetiyor. Rodoslu otel işletmecisi ‘maliye müfettişleri mesaiyi tamamlayıp evlerine döndükten hemen sonra pos cihazlarının çekmeceden çıktığını' anlatıyor.

Yunanistan'da turizm sezonu devam ediyor. Adalar ve başkent Atina'daki oteller turist dolu. Turizm gelirlerinin azalması, kesin rakamlar açıklanana kadar uzmanları meşgul edeceğe benziyor. Yunanistan hükümeti de vergi kaçakçılığının önüne nasıl geçilebileceğini düşünmek zorunda. Çünkü turizm, iflas etme tehlikesinin müzminleştiği Yunanistan'ın en önemli gelir kalemlerinden birini oluşturuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ