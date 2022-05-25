Yunanistan: Tüm Avrupa ülkeleri gibi biz de Ukrayna’ya silah veriyoruz

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ülkesinin Ukrayna’ya şubat ayında sağladıklarına ek olarak yeni silah partilerini tedarik ettiğini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, muhalefetin, Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatlarının saklandığı suçlamalarına yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre Yunanistan'ın Milli Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un yazılı açıklamasında, “Yunanistan, kendisini Rusya’dan gelecek bir saldırıdan korumak için tüm Avrupa ülkeleri gibi Ukrayna’ya savunma ekipmanı konusunda yardım ediyor. Savunma malzemeleri ülkenin elindeki rezervlerden sağlanıyor ve ülkenin savunma kabiliyetini en ufak bir şekilde zayıflatmıyor. Yunanistan, aynı şey yapan diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasında istisna olamaz” ifadesine yer verildi.

Savunma Bakanı’nın bu açıklamasının iktidarı daha da itibarsızlaştırdığını açıklayan muhalefetteki SİRİZA partisi, hükümetin gizli seçim yapmaktan sorumluluk taşıdığını kaydetti. Panagiotopoulos’un daha önce yeni silah sevkiyatının söz konusu olmadığını açıklayarak yalan söylediğinin altını çizen muhalif parti, “Yunan hükümeti sadece silah, muhtemelen ağır silahlar göndermeye devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda bundan utanıyor ve halkın tepkisinden korktuğu için bunu saklıyor. Hükümet, diğer tüm hükümetlerin yaptığı gibi, ne kadar ve ne tür silah ve mühimmat gönderdiğini ve göndereceğini, mecbur olmasına rağmen, henüz açıklamadı” ifadesini kullandı.