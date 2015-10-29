Yunanistan Skibbe’ye emanet



Yunanistan milli futbol takımında Sergio Markarian'dan boşalan teknik direktörlük görevine Michael Skibbe getirildi. Yunanistan Futbol Federeasyonu'ndan (EPO) yapılan açıklamaya göre Alman teknik adam iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Skibbe Yunanistan'ı 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası finallerine taşıması halinde sözleşmesi uzatılacak.

EURO 2016'da hayal kırıklığı

Yunanlar son olarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde çok kötü bir performans sergilemiş ve F grubunu Faroe Adaları'nın da gerisinde kalarak son sırada tamamlamıştı. Skibbe Yunanistan'ın 13 Kasım'da Lüksemburg ile oynayacağı hazırlık maçında ilk kez takımın başında sahaya çıkacak.

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam Otto Rehhagel'den sonra Yunan milli takımının başına getirilen ikinci Alman çalıştırıcı oldu. Yunanistan Rehagel yönetiminde 2004'de Avrupa Şampiyonu olarak tarihinin en büyük başarısına ulaşmıştı.