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Dünya

Yunanistan sınırını geçen 45 kişi Selanik’e gitmek üzereyken yakalandı

Io Chokona / Atina, 24 Eylül 2017 (DHA) –Aralarında 20 çocuğun da bulunduğu 45 kişiyi taşıyan otobüs Egnatia çevre yolunun Profitis kavşağında durduruldu

24 Eylül 2017 19:44

Io Chokona / Atina, 24 Eylül 2017 (DHA) –Aralarında 20 çocuğun da bulunduğu 45 kişiyi taşıyan otobüs Egnatia çevre yolunun Profitis kavşağında durduruldu. Otobüstekilerin kaçak yolcu olduğu anlaşılınca  51 yaşındaki sürücü ve iki yardımcısı gözaltına alındı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda, 45 kişinin Türk-Yunan sınır bölgesinin güvenliksiz bir kısmından girdiği anlaşıldı. Yasadışı yoldan giren kişileri para karşılığında Selanik’e götürmekte olan yabancı uyruklu sürücü ve iki yardımcısı hakkında soruşturma başlatılırken, otobüse, cep telefonlarına ve araçta bulunan bir miktar paraya da el konuldu.

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