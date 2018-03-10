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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan sınırında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan-Türkiye sınırındaki yasak bölgede bulundukları belirtilen iki Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

10 Mart 2018 15:27

Yunanistan'da Türkiye sınırında yakın bir bölgede 31 ve 33 yaşlarında iki Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, gazetecilerin Alman ARD televizyonu için çalıştıklarını belirttikleri ve bölgede Almanya'dan geri dönen mültecilerle ilgili bir haber hazırlamayı amaçladıklarını söyledikleri belirtildi.

Gazetecilerin bölgeye gerekli çekim iznini almadan gittikleri kaydedildi.

Ancak gazetecilerin ARD için çalışıp çalışmadıklarının henüz teyit edilmediği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma gecesi Berlin'de yapılan açıklamada, vakadan haberdar olunduğu ve sürecin Almanya tarafından "diplomatik olarak yönetildiği" kaydedildi.

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki sözkonusu bölge, sıklıkla kullanılan mülteci rotalarından biri. Çok sayıda göçmen, sınırdaki Evros nehri üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a geçerek oradan Orta Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor.

Bir hafta önce aynı bölgede iki Yunan askeri "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden askerlerin tahliye talebi, Türk mahkemesi tarafından reddedilmişti.

dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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