Yunanistan sınırında ailesini kaybeden 10 yaşındaki Menice, anne ve babasına kavuştu

Yunanistan sınırında ailesini kaybeden 10 yaşındaki Menice Arapladı anne ve babasına kavuştu.

Edirne'de sınırı geçtiği sırada Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve ailesini kaybeden 10 yaşındaki Afganistanlı Menice anne - babasına kavuştu.

Menice bir grup sığınmacı ile birlikte Türkiye'ye gönderilmişti. BBC Türkçe'ye konuşan Menice'nin, "Ailemi çok özlüyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum" sözleri üzerine Aile Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın devreye girmesiyle Menice ailesine kavuşturuldu.