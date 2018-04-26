Yunanistan sınırında 22 kaçak yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollarla Yunanistan\'a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 22 kaçak yakalandı. Kaçakların Yunanistan\'a kaçışını organize ettiği iddiasıyla 3\'ü Suriyeli, 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakasım köyü yolunda yaptığı yol kontrolü sırasında İstanbul plakalı bir minibüsü durdurdu. Aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmeye hazırlanan Suriyeli 22 kaçak gözaltına alındı. Araçta ayrıca, şişme bot ele geçirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, mültecileri para karşılığında Yunanistan\'a götüren insan tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 3\'ü Suriyeli, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdüllatif M., Yiğit Ahmet S., Habip Berk T., Rakan H., Muhammet L., Hasan D., \'göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, Hakan G., ve Murteza G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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