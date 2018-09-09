Yunanistan, sınırı geçen 2 Türk askerini iade etti (2)

TSK\'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Yunanistan\'ın, sınırı geçen 2 Türk askerini iade etmesiyle ilgili açıklama yapıldı. TSK\'nın yazılı açıklamasında, \"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" denildi.