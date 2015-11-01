Yunanistan sınırı açmak istemiyor



Ege'de hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının artmasına rağmen, Yunan hükümeti sığınmacılar için Türkiye sınırını açmayı reddetti.

Göçmenlerden sorumlu bakan yardımcısı Yannis Mouzalas, To Vima gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu aşamada teknik nedenlerden dolayı bu mümkün değil“ dedi.

Siyasetçiler ve yurttaşlık grupları, Ege'de daha az sığınmacının hayatını kaybetmesini önlemek için hükümete sınırların açılması çağrısında bulunmuştu. Cuma gününden bu yana 31'i çocuk 60 sığınmacı hayatını kaybetmişti.

Midilli Adası Belediye Başkanı Spyros Galinos, cumartesi günü sığınmacıların tehlikeli yolculuğunun önlenmesi için Türkiye‘den Yunanistan'a doğrudan seferlerle güvenli bir biçimde getirilmesini önermişti.

Adanın yerel yöneticisi de Tsipras hükümetinden Türkiye ile sınırların açılması çağrısında bulunmuştu. Gençlik örgütleri ve yurttaşlık girişimleri de Meriç Nehri boyunca sınırın açılmasını talep etmişti.

Güvenlik uzmanları 200 kilometre uzunluğundaki sınırın açılmasının Batı Avrupa yönündeki sığınmacı akınını büyük bir şekilde artıracağından yola çıkıyor.

Yunan sınır koruma biriminden bir yetkili, “Bunu Batı Avrupa'da hiçbir hükümet istemez“ dedi.

“Tsipras Türkiye'ye gidecek”

Öte yandan Balkan rotasındaki sığınmacı akını da azalmıyor. Avusturya ise çözüm için AB'ye baskı yapıyor. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastion Kurz, “Avrupa'da ve özellikle de Almanya'da bazı şeylerin artık adını koyalım ve açıkça şunu söyleyelim istiyorum: Davet politikasına son verilmeli“ dedi. Kurz, çok fazla insan geldiğini ve artık aşırı zorlandıklarını kaydetti.

Yunan gazeteleri ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın sığınmacılara yardım edilmesi amacıyla bütün kurumlar, organizasyon ve kiliseleri harekete geçirmeyi istediğini yazdı.

Tsipras'ın ortak atılacak adımları koordine etmek için Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un da Yunanistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.