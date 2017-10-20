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Ekonomi

Yunanistan sınır kapıları normale döndü

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- YUNANİSTAN'da gümrük görevlilerinin dün yaptığı 1 günlük grevi sona erdi

20 Ekim 2017 19:17

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- YUNANİSTAN\'da gümrük görevlilerinin dün yaptığı 1 günlük grevi sona erdi. Bu ülkeye açılan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı\'ndan giriş ve çıkışlar normale döndü.
Yunanistan\'da gümrük görevlileri, bu ülkedeki Gümrük Kanunu\'ndaki değişiklik ve gümrük memurlarına verilen uzaklaştırma gibi cezaların yumuşatılması veya kaldırılması istemiyle dün 1 günlük greve gitti. Bu nedenle Yunanistan\'ın Türkiye\'ye açılan Kipi ve Kastanies gümrüğünde giriş- çıkışlar durdu. Grevin bu sabah başlaması ardından Edirne\'nin Karaağaç Mahallesi\'nde Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda tüm gümrük işlemleri durduruldu. Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı.
İpsala Sınır Kapısı\'ndan sadece taze balık taşıyan TIR\'ların geçişine izin verildi. Yunanistan gümrükçülerinin dün yaptığı grevin ardından İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı\'nda bu sabahtan itibaren giriş ve çıkışlar normale döndü.

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