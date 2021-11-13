Yunanistan sınır birlikleri, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası alarma geçti

Ayrıca Erdoğan, Dedeağaç'taki gelişmelere ilişkin, "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge." değerlendirmesinde bulunmuştu.