Yunanistan, Schengen vizesi için Türkiye'ye destek olacak

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, Türkiye'nin tepkisine neden olan Schengen vizesi konusunda AB dönem başkanlıkları süresince ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, ocak ayında başlayacak olan AB dönem başkanlıkları süresince, Schengen vizesi konusunda 'ellerinden geleni yapacaklarını' söyledi.

Kefaloyanni'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Turizm, Yunan ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri ve gelişme gösteriyor. Yunanistan'da çok fazla Türk vatandaşı var bizi ziyaret eden.

Ben buraya sadece bir turizm noktası olarak değil, Yunanistan'ı desteklemeye geldim. Yaz ayları dışında da Yunanistan'ın önerdiği çok sayıda fırsat var. Biz turizm alanında Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz.

İki ülke arasında turizmin güçlendirilmesi arasında bir anlaşma var. Bunu politik süreçten çıkartıp özel sektörde hayata geçirmek istiyoruz. Bu ortak paketleri gerçekleştirmek istiyoruz. Uzak ülkelerden, Çin, Hindistan gibi, turistleri ülkemize çekmek istiyoruz. Hem Türkiye'yi hem Yunanistan'ı ziyaret ederek turistler çok önemli fırsatlar yakalayabilirler.

Açık konuşmak gerekirse Türkiye'yi hiçbir zaman bir rakip olarak görmedik, önemli bir partner olarak görüyoruz. Aynı şeyi Türk tarafı için de söyleyebiliriz. İş birliği için çok fazla alan var. İki ülke için de fırsat yaratılmalı.

Bu yıl vize konusunda kolaylıklar gördük ve Türk turist sayısı yüzde 50 arttı. Bu imkanın artırılması yöneünde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Yunanistan Türkiye'ye vize kolaylığı sağlayan ilk ülke olmuştu Schengen kapsamında. Dolayısıyla başarılı bir şekilde uygulandı. Yunanistan Türkleri çekmek için her şeyi yapmaya çalışıyor.

Ocak ayında AB'nin dönem başkanlığını üstlendiğimizde vize konusunu gündeme getireceğiz. Tabii ki dışişleri bakanlığının sorumluluğuna giriyor ancak bakanlığımız da elinden geleni yapacak. Bu vize kolaylığını sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Sadece Yunan turizmi için değil. Diğer AB üye ülkelerinin bu vize kolaylığını sağlaması için elimizden geleni yapacağız. Yunanistan'ın başkanlığı döneminde bunların ilerlemesi için grekli adımlar atılacak."