Yunanistan, savunma bütçesinin yaklaşık yarısını silahlanmaya ayırdı

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar Euro'ya yükseltti.

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi. Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar Euro'ya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar Euro'ya çıkartıldı.

18 savaş uçağı için Fransa ile anlaşma imzalanacak

Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransa'dan satın alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağı için anlaşmanın birkaç gün içinde Atina'da imzalanacağını kaydederek, bu uçakların gelecek yıl teslim alınmaya başlanacağını belirtti.

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi.