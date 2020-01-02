Yunanistan Savunma Bakanı, Erdoğan'a 'Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan kişi' dedi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Doğu Akdeniz’de ‘gerilimi artıracağı’ öngörülen EastMed doğal gaz boru hattı anlaşmasıyla ilgili Yunan Open TV’ye açıklamalarda bulundu.

Euronews'in haberine göre, Panayotopulos yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmaya çalışan kişi’ olarak tanımladı ve 'Ankara’nın EastMed anlaşmasına yönelik ‘olası tepkisinden korkmadıklarını ve hazırlıklı olduklarını' söyledi.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs tarafından imzalanan anlaşmanın, Akdeniz'de hidrokarbon üretimi ve dağıtımında iş birliğinin somut bir kanıtı olduğunu söyleyen Bakan, Türkiye’nin ‘olası’ tepkisiyle ilgili soruya ise 'korkmuyoruz' yanıtını verdi.

İsrail gazının Türkiye’yi by-pass ederek Avrupa’ya taşınmasını öngören anlaşmanın, enerji sektöründe bölgesel düzeyde iş birliğini arttıracağını dile getiren Savunma Bakanı, 'Asıl prensibimiz, kimsenin egemen haklarımızı tehdit edemeyeceğidir' şeklinde konuştu.

Bakan açıklamasının devamında, ''Erdoğan bana eski Osmanlıyı canlandırmaya çalışan birini hatırlatıyor. Fakat kendini Türkiye'nin yayılmacılığına itiraz eden ülkelerin duvarına toslamış buluyor” dedi.