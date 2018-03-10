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Dünya

Yunanistan Savunma Bakanı: Askerlerimiz Türkiye'de rehin

Romanya Savunma Bakanı Mihai Fifor ile görüşen Kamenos, mevkidaşından destek istedi

10 Mart 2018 11:15

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker hakkında açıkalmada bulundu. Kamenos, "Mevkidaşımı, Türkiye ile aramızda yaşanan hadise hakkında bilgilendirdim. Şu anda Türk hapishanelerinde 2 Yunan askeri rehin" dedi.

Romanya Savunma Bakanı Mihai Fifor ile Bükreş'te bir araya gelen Kamenos, "Mevkidaşımı, Türkiye ile aramızda yaşanan hadise hakkında bilgilendirdim. Şu anda Türk hapishanelerinde 2 Yunan askeri rehin. Bu askerler Yunanistan'ın, Avrupa'nın ve NATO'nun askerleri. Mevkidaşımdan bu konuda destek istedim" açıklamasında bulundu.

​Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

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