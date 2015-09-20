Yunanistan sandık başında



Yunanistan'da seçmenler bu yıl üçüncü kez sandık başında. Daha önce ocak ayında genel seçimler, temmuzda da kurtarma paketinin koşulları konusunda referandum yapılmıştı.

Ülkede sandıklar yerel saatle sabah 6:00'da açıldı. Sandıklar 12 saat boyunca açık kalacak.

Son kamuoyu anketlerinde Aleksis Tsipras'ın lideri olduğu Syriza, Vangelis Meymarakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi partisinin yüzde 0.7 ila 3 puan önünde görünüyordu.

Tsipras, cuma günü düzenlenen son seçim mitingde, "Bir tasarruf Avrupası mı yoksa dayanışma ve demokrasi Avrupası mı istiyoruz? Bu eski yolsuzluk sistemine hayır, bu oligark yapılanmanın korunmasına hayır” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, tek bir partinin çoğunluğu sağlamasına yetecek yüzde 38 oranına ulaşamayacağını düşünüyor.

Yunan yasaları kazanan partiye otomatik olarak 300 üyelik parlamentoda 50 milletvekili ekliyor. Yüzde 3 seçim barajını geçip meclise girmeyi umut eden 9 parti var.