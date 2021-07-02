Yunanistan polisi: Neo-Nazi Altın Şafak'ın kaçak Genel Başkan Yardımcısı yakalandı

Yunanistan'da polis, neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin kaçak durumundaki Genel Başkan Yardımcısı Christos Pappas'ın Atina'da yakalandığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 50'den fazla Altın Şafak Partisi üyesinin suç örgütü üyeliği, cinayet, saldırı, yasa dışı silah barındırma gibi suçlarla yargılandığı davadan bu yana kaçak konumunda olan Christos Pappas yakalandı. Bir polis kaynağı AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Pappas'ın Atina'nın Zografou semtindeki bir evde yakalandığını söyledi.

Pappas'ın avukatı henüz bir açıklama yapmadı. Avukat geçen Ekim ayında, temyizde cezasının bozulmasını bekleyen müvekkilinin teslim olmayacağını söylemişti.

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Altın Şafak Partisi'nin iki numarası konumunda olan Pappas, partinin baş "ideologu" olarak biliniyordu.