Yunanistan piyasalara döndü



Bakanlık, kısa vadeli tahvil satışından üç milyar euro dolarında, tahmin edilenden yarım milyar euro daha fazla gelir elde edildiğini açıkladı. Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüzde 4,75 kupon faizli 5 yıl vadeli tahvillere yüksek talep geldiği ifade edildi ve “Bu bizim için çok ağır bir ameliyatın ardından ilk adım” açıklaması yapıldı. Bakanlık, yüzde 5,3'ün altındaki faiz oranlarının da kendileri için muazzam olduğunu vurguladı. Yunanistan, son olarak 2010 yılındaki beş yıl vadeli tahvil satışında, yüzde 6,1 faiz teklif etmek zorunda kalmıştı.

Başbakan Yardımcısı Evanglos Venizelos, özellikle yabancı yatırımcıların tahvillere büyük ilgi gösterdiklerini söyledi ve bunun kendileri için çok önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Avrupa Komisyonu da gelişmeleri memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bunun çok iyi bir haber olduğu, Yunanistan ve bütünüyle Avrupa için çok iyi bir işaret olduğu vurgulandı.

Büyüme beklentisi

2010 yılından bu yana İMF ve Avrupa Birliği'nin yardımlarıyla ayakta kalan ve iflastan kurtulmak için sıkı bir tasarruf ve reform programı hayata geçiren Yunanistan için tahvil satışı ekonomik anlamda yeniden kendi ayakları üzerinde durabilmesinin işareti olarak görülüyor. 2014 yılında Yunan ekonomisinin altı yıldan bu yana ilk kez büyümesi bekleniyor. Ne var ki ülkenin borçları hala Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 175'i dolayında, işsizlik oranı ise ocak ayında yüzde 26,7 olarak tespit edilmişti.