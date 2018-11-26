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Dünya

Yunanistan “Pinelopi” adı verilen soğuk havanın etkisine giriyor

Io Chokona / Atina, 26 Kasım (DHA) - Yunanistan’ın Pazartesi’den Perşembe’ye kadar mevsim normallerinin altında bir soğuk hava etkisi altında kalması bekleniyor

26 Kasım 2018 13:30

Io Chokona / Atina, 26 Kasım (DHA) - Yunanistan’ın Pazartesi’den Perşembe’ye kadar mevsim normallerinin altında bir soğuk hava etkisi altında kalması bekleniyor. Meteorologların “Pinelopi” adını verdikleri soğuk hava, batıdan yaklaşıp şiddetli yağmur, fırtına, bazı bölgelerde ise dolu ve kar yağışlarıyla baş gösterecek. Rüzgâr hızının İon Denizi’nde 7, Ege Denizinde ise 6 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.
Yunanistan’da Attika genelinde aralıklarla yağmur ve sağanak yağış, ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde kar yağışı görülecek. Devlet mekanizmasının hazırlıklı olduğunu bildiren Sivil Koruma Genel Sekreterliği, aynı anda vatandaşlardan da tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

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