Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı.

Daha önce Mısır Parlamentosu'nun da onay verdiği anlaşma, Yunan Parlamenterlerin çoğunluğu tarafından kabil edildi.

Türkiye, Atina ve Kahire'nin vardığı anlaşmaya kendi kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor.

Anlaşmada belirlenen deniz yetki alanları aynı zamanda, Türkiye ve Libya'nın geçen yıl imzaladığı ve Yunanistan'ın yasa dışı olduğunu savunduğu yetki alanlarıyla da çakışıyor.

Koordinatların BM'ye sunulması gerekiyor

Anlaşma, Girit ve Rodos adalarının kıta sahanlıklarının kısmen kullanılması şartıyla Mısır'ın kıta sahanlığı ile dikey bir koridor oluşturulmasını öngörüyor.

Öngörülen deniz yetki alanlarının resmiyet kazanabilmesi için anlaşmadaki ilgili koordinatların Birleşmiş Milletler'e sunulması gerekiyor.

Atina'dan yeni Navtex ilanı

Öte yandan Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex ilan etmesine Yunanistan'dan misilleme geldi.

Yunan basınının aktardığına göre, Atina, Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için ilan ettiği Nevtex'e karşılık, Girit Adası'ndaki Kandiye Navtex istasyonun aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

Yunanistan'ın Navtex ilanında, "yetkili olmayan istasyonun, yetkisiz ve yasa dışı faaliyet için yaptığı yayının, Yunan karasularıyla çakıştığı" iddia edildi ve "bütün denizcilere Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'i tanımamaları ve burada yetkili olarak Navtex mesajı ilan edecek tek kurumun Kandiye istasyonu olduğu" ileri sürüldü.

TIKLAYIN - Oruç Reis için 1 Eylül'e kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi