Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafaele savaş uçağı alımı konusunda oylama yapacak

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Yunanistan milletvekilleri bu hafta Fransa'dan Dassault yapımı savaş uçağı almanın yolunu açacak bir yasa tasarısını görüşecek.

Ülkenin Fransa'dan toplamda 2.5 milyar Euro değerinde 18 Rafaele savaş uçağı alması bekleniyor. Uçaklardan 6'sı hiç kullanılmamış, 12'si ise kullanılmış jetler olacak.

Parlamento komitelerinde görüşmeler bugün başlayacak. Tasarının bu hafta içinde oylanması bekleniyor.

Reuters'ın aktardığına göre bu uçakların alımı, Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı Doğu Akdeniz krizinde savunma kapasitesini artırmak için yürürlüğe soktuğu planın bir parçası.