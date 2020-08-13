Yunanistan ordusu yüksek alarmda; askerler tatilden geri çağrıldı

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Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz'deki kriz sebebiyle gerilim üst seviyedeyken Yunanistan, ordusunun alarm seviyesini yükseğe çıkardı.

The Guardian'ın aktardığına göre Yunanistan, tatildeki deniz ve hava kuvvetleri mensuplarını geri çağırdı.

Fransa da dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklamanın ardından iki Rafale savaş jeti ve bir fırkateyn gönderdiğini duyurdu. Macron, açıklamasında Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, "Türkiye'nin bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama konusundaki tek taraflı faaliyetleri gerginliğe neden oluyor" demişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşmek üzere Cuma günü Viyana'da bir araya gelecek. Cuma günü Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komitesi olağanüstü toplantısında da Doğu Akdeniz'deki durum masaya yatırılacak.

Salı günü Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Yunanistan, Ankara'nın hamlesinin "yasa dışı" olduğunu savunmuştu.