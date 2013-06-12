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Dünya

Yunanistan medyası genel greve başladı

Yazılı basın çalışanlarının grevde yer almaları nedeniyle ülke genelinde tüm gazetelerin de yarından itibaren yayınlarına ara vereceği bildirildi

12 Haziran 2013 14:11

Yunanistan'da, Yunan Devlet Radyo ve Televizyonu ERT'nin kapatılmasını protesto eden basın sektörü çalışanları art arda uygulanacak 24'er saatlik genel grev kararı aldı.

Yunanistan Yazarlar Federasyonu POESY, Radyo ve Televizyon Çalışanları Federasyonu POSPERT ve Basın-Yayın Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu POEPTYM'in ortak kararıyla bugün saat 06.00'dan itibaren başlayan grev çerçevesinde tüm televizyon ve radyolarda haber programları durdurulurken, Yunan Haber Ajansı ANAMPA de haber geçmiyor ve internet sitesini yenilemiyor.

Yazılı basın çalışanlarının grevde yer almaları nedeniyle ülke genelinde tüm gazetelerin de yarından itibaren yayınlarına ara vereceği bildirildi.

Ortak eylem çerçevesinde, grevin başladığı bugünden itibaren ülkede tüm basın toplantıları ve benzeri etkinlikler iptal edildi.

Yapılan açıklamada, POESY, POEPTIM ve POSPERT'in tarafından bugün Agia Paraskevi'deki ERT tesislerinin önünde yapılması planlanan gösteriye tüm vatandaşlara katılma çağrısında bulunulurken, grevin sadece hükümetin ERT'yi kapatma kararını geri alması durumunda sona erdirileceği belirtildi.

Bu arada, Yunanistan Yabancı Muhabirler Derneği de basın sektöründe başlatılan grevi desteklediğini belirtirken, Rum RIK televizyonunu çalışanlarının da Yunan hükümetinin kararını protesto amacıyla grev kararı aldığı öğrenildi.

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